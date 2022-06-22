青安房貸調升半碼 一段式機動利率升至1.65%

因應中華郵政調升利率，財政部今 (22) 日宣布青安房貸利率的基準利率調升半碼 (0.125 個百分點) 來到 1.22%，調整後一段式機動利率將調升至 1.65%，二段式前兩年利率則升至 1.44%。

青安房貸利率是以中華郵政 2 年期定儲未達 500 萬元的機動利率加碼計息，在央行升息半碼後，青安房貸的基準利率也隨中華郵政 2 年期定儲利率攀升至 1.22%。

而今年 3 月中央銀行升息 1 碼後，青安房貸的基準利率原本也應調升 1 碼，但為減輕首購族負擔，財政部經協調公股銀行，決議將青安的基準利率升幅減半，僅調升半碼且該優惠將延長至今 (111) 年底，在升息半碼與合併先前減碼優惠後，目前青安房貸基準利率將升至 1.095%。

財政部表示，在中華郵政調升利率後，一段式利率將調升至 1.65%，二段式前二年的利率則升至 1.44%，第三年起利率則調升至 1.74%。

至於混合式固定利率，第一年固定利率則升至 1.62%，第二年與第三年固定利率則分別調升至 1.72%、1.74%。

財政部自 99 年 12 月推出青安貸款後，統計截至今年 5 月底止共已協助 32 萬 3828 戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達共 1 兆 3293 億元，提供民眾購屋資金需求。