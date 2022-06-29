當前熊市將滯留多久？富國銀：看衰退會不會發生

在 S&P 500 指數於 6 月 13 日正式進入熊市，即較上次高點下跌超過 20% 時，引發了現在應按兵不動還是該逢低買進的爭論。

大打折扣的股價可能看起來很誘人，但富國銀行投資研究所分析師周二 (28 日) 警告，「在這個熊市中，市場的技術性損害恐需要時間來修復。」

該團隊研究 S&P 500 指數自二戰以來出現的 11 次熊市，發現下跌趨勢平均維持 16 個月，產生熊市回報率 -35.1%。

另一個關鍵要點是，過去非經濟衰退時期的熊市維持時間短了許多，平均約 6 個月，且熊市的回報率破壞性較低，為 -28.9%。

然而，若在經濟衰退期發生熊市，延續時間平均拉長至 20 個月，回報率破壞性則惡化至 -37.8%。

值得注意的是，根據道瓊市場數據，當前熊市可以回溯到 1 月 3 日，當時 S&P 500 指數收在 4796.56 史上高點。因此，從技術面來說，當前熊市已邁入第五個月。

富國的團隊寫道：「趁近期疲軟而買進，這可能很誘人，但我們估計未來幾個月會有更多切入點，目前我們偏向在砸錢入場前先按兵不動。」

「由於美國聯準會 (Fed) 才剛開始收緊周期，我們已將投資偏好從經濟敏感的資產轉向更注重品質和防禦性的資產。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周二 (28 日) 表示，他認為美國經濟將放緩，但應不至於衰退。他也預期，聯準會(Fed) 當前 1.5%-1.75% 的政策利率可能必須在明年某個時點拉升到 4%，以利拉低居高不下的通膨率。