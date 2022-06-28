臉書網購小心假小編冒名盜刷 金管會揭露詐騙流程圖

透過臉書粉絲專業購物愈來愈夯，但近期有「假小編」搶在賣家之前私訊消費者，騙取買家信用卡個資，再以第三方支付手法盜刷；對此，金管會今 (28) 日揭露利用果農粉絲專頁的詐騙流程圖，並已要求銀行公會研議因應之道。

被害民眾是在果農的臉書訂購芒果被詐騙集團盯上，有「假小編」搶在賣家之前私訊民眾索取信用卡號，並謊稱說為了認證會寄一組 OTP 密碼到被害人的手機，再請被害人提供 OTP 密碼，嫌犯取得 OTP 動態密碼後立即以第三方支付連結信用卡帳戶盜刷，一口氣盜刷 8 次。

銀行局副局長童政彰表示，發卡機構已設有降低盜刷的風險控管機制，包括依商店類型、刷卡型態、持卡人交易習慣、信用狀況及偽冒態樣等風險因素進行交易控管。同時，發卡機構已採行由國際組織所建構之網路 3D 安全認證機制。

但是童政彰指出，此次詐騙態樣是嫌犯騙取信用卡資訊及 OTP 驗證碼後，再綁定第三方支付的電子錢包 APP，利用 APP 進行盜刷。

簡單來說，就是嫌犯以騙取到的民眾信用卡資料來申請 APP 的電子支付錢包，如此一來，每次刷卡都可以繞過簡訊通知或是驗證的流程，可以直接盜刷。

有鑑於此，金管會已經要求銀行公會研議如何判斷輸入 OTP 是在綁定或在消費，以杜絕此新興詐騙手法。同時，金管會也呼籲民眾勿將信用卡卡號、有效年、月以及背面安全碼、簡訊認證碼等個資提供給他人，以免遭詐騙集團利用個資盜刷。