〈美股盤後〉熊市反彈暫停 科技股領那指收黑逾0.7%

隨著美債殖利率週一 (27 日) 攀升，熊市反彈動能不足，美股震盪走低，非必需消費品、科技股為壓盤重心，那指收盤挫逾 0.7%，未能延續上週反彈的氣勢。

數據方面，美國 5 月耐久財訂單月增 0.7%，遠優於市場預期，連升三個月，顯示儘管升息和經濟擔憂加劇，企業投資依然強勁。

政經消息方面，本週華爾街聚焦三大央行總裁談話和美國個人消費支出價格 (PCE) 指數， 其中核心 PCE 為聯準會最青睞的通膨指標。國際清算銀行 (BIS) 週一警告全球存在停滯性通膨風險，各國央行須迅速且果斷地行動。

白宮週一宣布，由於美國已撤銷俄羅斯的最惠國待遇，將把俄羅斯進口美國的特定產品關稅稅率提高到 35%，但白宮目前尚未公布詳細清單。

地緣政治方面，俄羅斯出現逾一世紀以來，首次重大外債違約，台灣投資人也傳出受到波及，分析師認為，鑑於俄羅斯經濟和市場已遭損害，此次違約在很大程度上只是象徵性的。

七國集團 (G7) 峰會 26 日於德國巴伐利亞登場，展開為期 3 天的會談。G7 領袖預計將擴大制裁俄羅斯，尋求訂定石油價格的上限和頒布俄羅斯黃金禁令。另外，G7 領袖啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」項目，承諾 5 年內籌集 6000 億美元為發展中國家所需的基礎設施提供資金，以對抗中國的「一帶一路」項目。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.44 億例，死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，非必需消費品 (-1.09%)、通訊服務 (-1.05%) 和材料 (-0.81%) 領跌；能源、公用事業和醫療保健逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王賣壓湧出。蘋果 (AAPL-US) 持平；Meta (META-US) 跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.78%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.05%。

道瓊成分股互有消長。Salesforce (CRM-US) 下跌 2.48%；Nike (NKE-US) 下跌 2.13%；波音 (BA-US) 下跌 1.99%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.73%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.02%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 跌 1.06%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.50%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.26%；美光 (MU-US) 漲 0.58%；德儀 (TXN-US) 跌 0.21%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.66%。

台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.07%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.80%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.17%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週一下跌 0.32%、Rivian (RIVN-US) 下跌 3.59%、蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 4.69%。

瑞穗下調電動車廠目標價 (圖片：AFP)

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 考量上海先前封鎖和供應鏈限制等負面影響，下調電動車廠目標價，將特斯拉目標價從 1,300 美元 下調至 1,150 美元 ，將 Rivian 的股價目標從 80 美元下調至 70 美元，將蔚來汽車從 55 美元下調至 48 美元。

蘋果 (AAPL-US) 週一收盤持平，報每股 141.66 美元。高通 (QCOM-US) 上漲 1.66% 至每股 127.18 美元。美國最高法院週一駁回蘋果對高通的一項專利上訴，鑒於兩家公司已達成和解協議，蘋果無資格再繼續追查此事。另外，市場傳出蘋果 iPhone 14 最快 8 月份量產，目前富士康鄭州廠區正擴大招工。

美國輝瑞 Pfizer (PFE-US) 和德國生技公司 BioNTech (BNTX-US) 週一表示，針對 Omicron 改良的更新版追加劑疫苗可產生更高的免疫反應。輝瑞收紅 0.54% 至每股 51.88 美元。BioNTech 大漲 7.21% 至每股 143.71 美元。

加密貨幣交易所 FTX 考慮收購 Robinhood 的消息傳出後，Robinhood (HOOD-US) 週一尾盤應聲噴飛漲停，終場收紅 14.00% 至每股 9.12 美元。

經濟數據

美國 5 月耐久財訂單月增率報 0.7%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 5 月核心耐久財訂單月增率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 5 月季調後成屋簽約銷售指數月增率報 0.7%，預期 - 3.7%，前值 - 4.0%

美國 6 月達拉斯 Fed 製造業活動指數報 - 17.7，預期 - 6.5，前值 - 7.3

華爾街分析

一些華爾街策略師希望市場可能已觸底，LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，儘管今年對投資人來說很糟，但可以參考的好消息是，過去前幾年美股年中至少下跌 15%，接著最後六個月都呈現走揚，平均報酬率接近 24 %。

Pepper International 創始人 Carol Pepper 表示：「事情並未所想這麼糟糕，市場或許已賣超，或許不會出現經濟衰退。」

不過 City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，本週將有很多基金經理再平衡其投資組合，這可能意味著出現更大的波動性，押注熊市觸底可能是一個代價高昂的錯誤，而賣空並不像先前那般有利可圖。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主