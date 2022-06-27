ShopBack完成新一輪8000萬美元募資 Asia Partners領投

購物獎勵平台 ShopBack 今 (27) 日宣布完成新一輪募資，共籌募約 8000 萬美元 (約新台幣 23.7 億元)，由 Asia Partners 領投，原有投資者 January Capital 也參與本輪募資，累計至今，ShopBack 募資總額已超過 2.3 億美元。

ShopBack 表示，本次募資將助力集團實現亞太區購物與獎勵領導平台的願景，募資金額將用於持續為用戶、商家開發創新產品，並深化在亞太地區的影響力，同時為未來上市計畫做準備。

ShopBack Group 聯合創辦人兼執行長 Henry Chan 表示，希望透過 ShopBack 提供的服務，讓用戶可以更聰明消費，尤其在可預見的通貨膨脹、經濟衰退的情況下，同時 ShopBack 也將為合作的商家夥伴，持續提供具有成本效益的行銷方案。

ShopBack 是在 2014 年成立，目前更在新加坡、澳洲市場推出 ShopBack Pay 服務，此外，去年 12 月 ShopBack 也收購東南亞「先買後付」(BNPL) 領導品牌公司 hoolah，作為進軍金融服務領域的重要里程碑。

另一方面，ShopBack 近期也強化管理團隊，包括從通訊軟體龍頭 Slack Technologies 請來 San Oo 擔任 CTO，並請來具有豐富金融經驗，曾擔任過澳洲上市公司 Zip Co Limited CEO 的 Hamish Moline 擔任金融服務董事總經理。