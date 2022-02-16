AmazingTalker獲4.3億元A輪募資 中華開發資本領投

線上學習家教媒合平台 AmazingTalker 今 (16) 日宣布完成 A 輪募資，共獲得 1550 萬美元 (約新台幣 4.3 億元) 資金，主要由開發金 (2883-TW) 旗下中華開發資本領投，集富亞洲 (JAFCO Asia)、500 Global 等跟投，新一輪資金將用於海外市場拓展、擴大團隊規模。

AmazingTalker 創立於 2016 年底，2017 年起看準網路資訊將帶動傳統課堂學習變革，主攻線上媒合商機，協助全球教師與學生需求，累計至今使用者涵蓋全球 190 個國家和地區，逾百萬名學生、8000 名全球家教，共進行超過 550 萬堂線上課程。

AmazingTalker 本次 A 輪募資是由中華開發資本領投，募集總金額達 4.3 億元，共同創辦人兼執行長趙捷平表示，新一輪資金除將持續深耕台灣市場外，將用於拓展美國、法國、西班牙、韓國、日本等市場，也預計擴增並招聘一倍以上的的工程團隊。

趙捷平說，過去 AmazingTalker 是以從語系角度迅速拓展全球市場，未來則將著重開發在地市場商機，去年來自海外的營收比重也從過往不及 5%，迅速攀升至 6 成以上，也看好隨在地化市場開發，今明兩年營收將可望翻倍成長，據統計，AmazingTalker 去年營收已達逾 10 億元，年增超過 200%。

至於目前營運是否已轉盈，趙捷平說，雖然公司現金流是正的，但還沒有獲利，主因是公司在教師媒合上有較多的讓利，不過現階段並不以獲利為最大考量，仍會以拓展市場為重點。

AmazingTalker 的商業模式是建構線上教師與學生的媒合平台，在每一個媒合中，AmazingTalker 將向學生抽取 10% 佣金、教師抽取 8%-38% 不等的佣金，在教師篩選機制上，則會透過書審、面試、演算法篩選層層把關，整體錄取率僅 3%。