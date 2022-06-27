捷流在手訂單創新高 投入工業閥門整合軟體系統平台新布局

捷流閥業 (4580-TW) 今 (27) 日召開股東會，在新的重點布局方面，將投入工業閥門產品整合系統軟體平台布局，打造集團中長期營運成長引擎。

受惠全球產業供應鏈重組、國際油價穩步上升與船舶環保法規日趨嚴謹，捷流 5 月營收 2.37 億元，改寫單月新高，月增 1.12%，年增 13.74％，前 5 月營收 10.9 億元，也較去年同期成長 17.97％。

捷流看好，主要客戶持續投入資本支出進行新廠擴建、規劃新廠提高自動化生產比例，以有效管理人力成本及提高生產效益。

對於 2022 年年下半年，捷流持續密切留意全球疫情、國際戰情局勢等對 於整體供應鏈影響，目前整體在手訂單金額仍保持歷史新高。

捷流也持續推動營運轉型計畫，投入工業閥門產品整合系統軟體平台布局，解決客戶工業閥門採購使用、售後維修服務痛點，並協助客戶透過中控系統遠端操作閥門控制開關、接收數據了解閥門產品使用耗損情況，有助於提高捷流閥門產品使用性。

捷流今年以來已透過發債及辦理現增籌資，第二季已完成募集合計 6.36 億元資金，主要用途在於償還銀行借款及充實營運資金。捷流今年首季稅後純益 8900 萬元，每股純益 2.27 元。

捷流今天股東會通過去年股利配發 5.75 元現金股利。