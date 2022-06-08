矽晶圓5月營收 環球晶首破60億元創高、合晶寫第三高

矽晶圓廠今 (8) 日公告 5 月營收，受惠產能滿載、漲價效益，及中國封控因素影響趨緩，單月營收均站穩高檔，環球晶 (6488-TW) 達 60.43 億元，首度衝破 60 億元大關、創新高；台勝科 (3532-TW) 則達 13.56 億元，攀近 40 個月新高；合晶 (6182-TW) 為 10.11 億元，改寫歷史第三高。

環球晶 5 月營收 60.43 億元，月增 14.93%，年增 25.75%，改寫今年 3 月寫下的新高紀錄；前 5 月累計營收 276.07 億元，年增 12.19%。

環球晶表示，客戶持續簽訂長約、產能滿載，第一季預付款金額續創新高，樂觀看待 2022-2025 年的營運展望維持不變。面對近來消費性產品需求放緩，環球晶則看好，車用、工業用需求仍持續強勁。

台勝科 5 月營收 13.56 億元，月增 1.88%，年增 44.69%；前 5 月累計營收 64.25 億元，年增 32.56%。

台勝科也說，第二季 12 吋邏輯及記憶體矽晶圓供需吃緊情況加劇，無法供應長約以外的客戶，8 吋也持續目前供不應求狀況；各尺寸現貨價持續上揚，長約比重則來到史上新高。

合晶 5 月營收 10.11 億元，月增 2.36%，年增 21.77%；前 5 月累計營收 50.47 億元，年增 27.97%。

合晶 4 月雖受上海封城影響出貨，導致營收從 3 月歷史高點滑落，但在遞延訂單陸續出貨帶動下，5 月營收回穩，衝至歷史第三高。