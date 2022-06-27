〈電價調漲〉用電大戶確定調漲 平均漲幅8.4%

經濟部今 (27) 日召開 111 年電價費率審議臨時會，審議上半年 (4-9 月) 電價費率，經濟部政務次長林全能表示，審議會考量燃料價格居高不下、造成台電營運壓力，因此決定將針對用電大戶調漲電價，終結連七凍，平均漲幅落在 8.4%，同時考量民生物價穩定性，住宅 1000 度以下、小商店及低壓用電、高壓以上 6 類產業及高中以下學校不調整。

經濟部表示，審議會決定針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價 15%，高壓用電均價將從每度 2.6990 元調漲為 3.1039 元，特高壓從每度 2.2354 元調整為 2.5707 元，不過考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等 6 類產業高壓用戶將不調漲，估本次調整影響約 2.2 萬戶。

經濟部進一步指出，審議會為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電 1000 度以下、約占 97%(1272 萬戶) 也不調漲，同時為提高節能誘因，住宅用電 1001 度以上，電價也將調漲 9%。

經濟部舉例，每月用電量為 1001 度，只有超出的那 1 度電會調漲，其餘 1000 度不調，以繳納電費試算，為非夏月每期 (兩個月)6592 元、夏月 7904 元以下的家庭用戶，將不受影響。

整體而言，經濟部說明，上述方案核算為整體平均電價後，平均漲幅為 8.4%，平均電價由現行每度 2.6253 元調漲為 2.8458 元，主要調漲用電大戶、不影響基本民生為原則，此電價調整預計 7 月 1 日開始實施。