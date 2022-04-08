全球最大癌症年會登場 浩鼎、育世博發表新研究數據

美國癌症研究協會 (AACR) 年會今 (8) 日展開，會中將分享癌症科學與醫學的全球最新進展；台新藥廠浩鼎 (4174-TW) 將發表兩項最新研究數據，包括化療新藥 OBI-3424 的功效和 Globo H 抗原作用、細胞治療公司育世博則展示其新藥臨床前數據。

AACR 年會是全球癌症研究的焦點，科學家、臨床醫生、生技製藥研發及其他專業人員、病友團體會齊聚一堂，分享癌症科學和醫學的最新進展，展現世界各地機構癌症研究領域最新的工作進展成果。

浩鼎將在年會上發表兩篇論文，其中一項為旗下首創前驅性化療新藥 OBI-3424 與 pembrolizumab (PD-1) 合併免疫療法的抗腫瘤作用，研發長賴明添表示，從最新研究數據顯示，OBI-3424 可誘導免疫源性細胞凋亡，與 Pembrolizumab 合併組合後，在各種癌症模型顯示有協同作用。

另一項數據則是探討 Globo H 對胃癌患者的抗原表現，較低存活率與體外細胞 PD-L1 蛋白高度表達的相關性研究，賴明添指出，其數據顯示，抗 Globo H 與 PD-1/PD-L1 癌症合併治療非常有潛力。

育世博以 ACE 1831：靶向 CD20 的 gamma delta T 異體細胞新藥，用於治療非何杰金式淋巴瘤為題，根據臨床前研究結果顯示，ACE1831 作為異體細胞藥品對 B 細胞淋巴瘤展現效力，且在小鼠模型中驗證，該藥品無顯著毒性反應、高抗癌活性及可延長存活率。

育世博表示，該新藥相較自體細胞治療更有成本效益、具備可凍存特性，與單株抗體 Obinutuzumab 合併使用時，能展現加乘的毒殺癌細胞效價。