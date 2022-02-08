浩鼎新冠疫苗對各變異株有中和效果 下半年申請人體試驗

浩鼎 (4174-TW) 今 (8) 日公布自主開發的新冠疫苗 BCVAX 數據結果，據動物實驗證實，BCVAX 針對原始株、Beta、Delta、Omicron 等各種變種病毒有中和效果，預計今年下半年在台灣提出人體臨床試驗申請 (IND)。

董事長張念慈表示，新冠疫情爆發時，許多藥廠投入疫苗開發，不過近兩年觀察下來，目前 mRna 疫苗仍有缺陷，包括疫苗效期短、生產成本高、落後國家覆蓋率低以及有心肺血管、血栓等副作用，整體疫苗供給相當缺乏且為紅海市場，因此去年透過既有技術，投入開發二代新冠疫苗。

浩鼎開發的新冠疫苗 BCVax 採用蛋白重組技術，由抗原與佐劑所組成，其中抗原是以 Delta 三聚體天然結構的棘蛋白為主、佐劑則是改良自旗下癌症新藥 OBI-821 做成奈米微顆粒劑型。

據動物試驗結果顯示，BCVax 除了對新冠病毒的原始株及 Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron 等各種變種病毒均有中和效果外，佐劑也對 Omicron 等變異株產生高效價的中和抗體，此外，還具有穩定度、生產成本低、可在攝氏 2-8 度冰箱冷藏等特點。

浩鼎規劃，BCVax 今年下半年在台灣申請人體臨床試驗，預計收案逾百人；後續將在台灣與部分海外地區進行二期試驗，約收 1000 人；三期試驗則預計在南美洲、非洲、東南亞等部分亞洲國家執行，收案量將達 2-3 萬人，最快明年底完成。

張念慈補充，一二期試驗將檢視疫苗在人體上的安全性與抗體量，而公司有能力完成二期前所有試驗，不過也將同步尋找合作夥伴，接續完成後續三期臨床試驗。