外資終止連三賣 前十大買超有3檔反向ETF避險情緒高

台股今 (27) 日在電子權值、航運族群領軍下，終場勁揚 244 點，以 15548 點作收，收復 5 日線，三大法人同步站在買方，聯手買超 139.98 億元，外資更終止連三賣轉買，不過觀察外資前十大買超中，有三檔反向 ETF，凸顯外資避險情緒高。

期貨操作方面，外資今日小幅加碼 228 口空單，空單未平倉口增至 18706 口，投信則加碼 2319 口空單，未平倉口數由空翻多，達 1674 口多單，自營商同樣站在買方，加碼 335 口多單，多單未平倉口數來到 6231 口。

外資今日買超台股 86.79 億元，終止連三賣，不過觀察外資前十大買超標的中，有三檔為反向 ETF，其中，元大台灣 50 反 1 位居買超之冠，達 66780 張，其他還有富邦台灣加權反 1、國泰台灣加權反 1，凸顯外資避險情緒仍高。

外資其他買超標的則以跌深電子權值、面板、航運股為主，包含群創 23941 張、新光金 22219 張、聯電 19398 張、陽明 16903 張、友達 16615 張、華孚 14318 張、長榮航 11673 張，華航、台積電也同樣是外資買超對象。

賣超方面，外資大砍元大金 26069 張居冠，台新金、國泰金等金融指標也是調節對象，其他還包含慧洋 - KY、達邁、宏碁、富邦越南、元大台灣 50、萬海、元大高股息等。

投信今也同步買超 10.16 億元，不過與外資對作，逆勢加碼元大金 2024 張居冠，其他則依序為金像電、安集、漢磊、中興電、慧洋 - KY、台化、奇鋐、仁寶、鴻海等。

不過，投信大舉提款長榮航、聯電各約 21238 張、14340 張分居前二位，也與外資對作，中鋼遭砍 8513 張，陽明、華新也各有 7813 張、5398 張，其他還有欣銓、玉山金、新唐、永豐金、京元電等。