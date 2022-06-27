〈台股盤後〉台積電、貨櫃三雄領軍 大漲244點收復5日線

台股今 (27) 日隨美股走強開高走高，由電子權值、航運股領軍，加上元宇宙族群同步點火，盤中最高衝上 15656.35 點，大漲逾 300 點，終場漲勢略為收斂，以 15548.01 點作收，上漲 244.69 點或 1.6%，站回 5 日線，成交量 2392.15 億元。

電子權值股今日全面強彈，權王台積電 (2330-TW) 跳空大漲，一度站回 500 元整數大關，終場上漲 12 元、收在 499 元，漲幅接近 2.5%，聯電 (2303-TW) 漲幅則超過 3%，日月光投控、鴻海、台塑四寶、金融雙雄等也均在盤上表現。

高價股也回神，力旺攻上漲停價位，股王矽力 - KY、信驊漲幅也各達 3%、4%，大立光、旭隼、譜瑞 - KY、亞德客 - KY、AES-KY 等漲幅也都超過 2%，其中，AES-KY 重回千金俱樂部。

盤面上強勢族群，貨櫃三雄再度揚帆，長榮、陽明、萬海均亮燈攻上漲停價位，其中，長榮重回百元之上，陽明今日除息 20 元，在買盤簇擁下，填息率達近 4 成，而不只貨櫃三雄，台驊投控也亮燈漲停，四維航、台航、慧洋 - KY、裕民等漲幅也超過半根停板。

元宇宙概念股表現也不俗，宏達電董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事後，更成為元宇宙標準論壇 (MSF) 成員之一，近日也將發表首款支援元宇宙的智慧型手機，激勵宏達電、威盛股價連兩個交易日亮燈漲停，智晶、中光電、位速、創意等概念股也同步亮燈。

從類股來看，今日 19 大類股全面走揚，電子族群占比達 50.7%，航運股則占 18.1%，電機機械 5%，化學生技醫療、金融保險各占 3%。

展望後市，隨美股利空消化、跌深反彈，也同步激勵亞股強彈，但全球整體經濟不確定性仍高，短線需力拚站穩 5 日均線，才能進一步確立止跌反彈訊號浮現。