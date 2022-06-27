貨櫃三雄齊奔漲停 台股漲244點收15548點 收復5日線

台股今 (27) 日開高走高，電子、航運上演絕地大反攻，台積電一度站回 500 元大關，貨櫃三雄更是出現全面亮燈漲停的榮景，加權指數一度大漲逾 300 點，登上 15600 點關卡，終場漲勢略收斂，上漲 244.69 點或 1.6%，以 15548.01 點作收，收復 5 日線，成交值 2392.15 億元。

櫃買指數終場上漲 4.34 點或 2.32%，收在 191.35 點，成交值 573.34 億元。上市櫃成交值合計 2965.49 億元。

電子權值股群起反攻，晶圓雙雄連袂走高，台積電約漲 2.5%，收 498.5 元，市值重回 12.92 兆元，聯電則漲逾 3%，收 42.9 元；此外，國巨、瑞昱、友達、股王矽力 - KY 等漲勢都相當凌厲；聯發科終場上漲逾 1%，收 678 元。

貨櫃航商陽明今天進行除息交易，在買盤進駐下，股價強勢攻上漲停，同日除息的散裝航運股裕民，也大漲逾半根停板，邁向填息之路，此外，長榮、萬海及台驊投控午盤後均亮燈漲停，慧洋 - KY、四維航、台航等海運股漲勢都很強勁，上市航運類股指數終場大漲逾 3%，為盤面多頭指標。

宏達電近來好消息不斷，除了董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事外，更成為 Meta、微軟等大廠組成的元宇宙標準論壇 (MSF) 成員，此外，外界也聚焦首款支援元宇宙的智慧型手機，明 (28) 日即將亮相，激勵宏達電、威盛連續噴出 2 根漲停。

