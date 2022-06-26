〈Q3投資策略〉傳統股債平衡失靈 投資靠一招分散風險

時序即將進入第三季，伴隨通膨高漲，今年以來股債齊跌，傳統股債平衡功能失靈，投資氣氛也同步落入過度悲觀的氛圍中，法人指出，在高通膨等三因子影響下，市場波動加劇，建議以多重資產策略分散風險。

凱基投信表示，美國 6 月 10 日公布改寫 40 年新高紀錄的 CPI 年增數據、6 月 15 日美國聯準會隨即宣布升息 3 碼，一連串事態發展，揭開高通膨進入延長賽的序幕，通膨環伺下，第三季市場仍將呈現高度震盪，待市場對經濟衰退疑慮消化完畢，將是市場拐點出現的契機，建議投資人可逢低伺機分批佈局。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，考量「高通膨、貨幣政策緊縮、經濟放緩」三者交互造成的不確定性，市場高波動仍將持續一段時間，故以多重資產策略仍為目前建議的核心投資配置。

股市方面，緊縮政策持續對評價構成壓力，然而年初以來股市修正至今，評價已相當程度反映上述預期，S&P 500 目前本益比已下降至約 16.4 倍，接近前次升息循環起點，甚至低於 2020 年 3 月疫情期間低點。若未來通膨下降、貨幣政策有鬆動跡象，股市隨時可能擺脫目前的悲觀情緒。凱基未來移動基金經理人馮紹榮建議，未來一季應優先布局獲利展望能見度高、受高通膨衝擊較小，如電動車產業，逢跌深都是分批布局反彈行情的時點。

債市部分，凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金經理人何立凱表示，持續看好具利差吸引力的信用債券。雖近期市場因應升息預期，再次帶動美國公債殖利率大幅揚升，短期內利率震盪難免；但預料短期內出現大幅信用風險事件的機率相對低，目前多數債券殖利率均上升至近 10 年相對高位，投資吸引力大幅上升，可趁市場震盪加劇時逐步布局中長期債券部位。