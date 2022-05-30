通膨打趴股債行情 5月境外基金股債雙跌

高通膨引發股債市場震盪，根據統計，統計 5 月以來 996 檔境外基金平均下跌 1.77%，其中，714 檔股票型基金平均下跌 2.21%，265 檔債券型基金平均下跌 0.7%。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰爭影響持續延燒，帶動能源、大宗商品價格繼續保持高檔，進一步推動能源基金和天然資源基金近月分別上漲 7.89%、4.83%，分別包辦了 1、2 名。

不過公用事業、基礎建設等防禦概念股，在高通膨、市場高度震盪下表現穩健，分別上漲 4.78%、0.27%，而向來被認為具有防禦、對抗通膨的黃金基金卻表現不佳，主要與聯準會鷹派的貨幣政策有關，在美元、美債殖利率維持高檔下，黃金基金表現最差，近月下跌 8.26%。

另外，科技、房地產等利率敏感型的產業也表現落後，分別下跌 7.24、6.4%。以地區來看，拉美基金因受惠於原物料價格維持強勁而同時走揚，近月上漲 2.29%，反觀印度股市則在原物料價格高漲下表現受壓抑，近月印度基金下跌 6.9%，排名墊底。

富蘭克林證券投顧表示，今年來干擾市場的通膨、景氣和聯準會緊縮利空鈍化，激勵美國股市近週出現報復性反彈，然而，聯準會六月起將正式展開縮表，應回歸基本面策略，建議投資人樂觀中仍應抱持風險意識，並可趁本波反彈調整配置。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會預估將在 6 月、7 月各升息兩碼，6 月開始縮表的資金緊縮環境，將凸顯價值型高股利股票、基礎建設和公用事業股票的優勢，建議可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者搭配操作天然資源產業型基金。