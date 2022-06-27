法國巴黎資產管理：看好環境投資市場中長期表現 聚焦能源轉型、水資源、低碳經濟

根據 FactSet 資料，美國標普 500 指數成分股公司提到 ESG 次數越來越頻繁，2017 年第一季才 2 間公司在財報中提到 ESG，到了在 2021 第四季這個數字已經暴增到 155 間 1，彰顯 ESG 在資本市場的影響力，已經大到這些藍籌股必須公開對市場交代自已如何實踐 ESG。

在 ESG 討論中，環境無疑是當今國際社會最被廣泛關注的議題，世界各主要國家無不重視氣候變遷與生態環境衝擊帶來的社會與經濟威脅。法國巴黎資產管理深度投入永續投資領域已超過 20 年，環境議題自然是其關注焦點，法國巴黎資產管理因此發展環境市場 (Environmental Market) 投資策略，提出主題策略的投資機會。法國巴黎資產管理認為在這個領域，能源轉型、水資源、低碳經濟是三大趨勢焦點。

受到升息通膨等因素影響，環境市場投資策略的表現今年前半年隨著全球股市大幅震盪，儘管如此，在正面的政策支持與市場需求成長的背景下，法國巴黎資產管理持續看好中長期投資展望，建議可以把握拉回布局的機會。

俄烏戰事影響 能源轉型浪潮更加激進

首先，就能源轉型而言，人口增加帶來的都市化擴張，將促使電力需求大增，同時，能源產業的高碳排放卻又使全球陷入氣候變遷的嚴峻風險，也就是說能源產業的擴張腳步不能停，促使轉型需求迫在眉睫。乾淨能源與能源轉型遂成為近年各國政府經濟政策的焦點。

為了實現巴黎協議的氣候目標，未來能源轉型的投資機會高達 115 兆美元 (如圖一)，法國巴黎資產管理認為相關投資機會可區分為三個主題：再生能源生產、能源科技及效率增進、新能源基礎建設及運輸工具，這些主題涵蓋電池儲能、乾淨氫氣、智慧電網、離岸風電、電動車等最受矚目的投資題材。

近年政策面的支持，使 2021 年全球能源轉型投資金額較前年大幅增加 27%2！自俄烏戰爭爆發後，歐洲為降低對俄羅斯天然氣的依賴，加快腳步推動更激進的能源轉型，歐盟新能源計畫聲明已明確表示未來除分散液化天然氣進口來源外，太陽能、風力、氫燃料等可再生能源、及電氣化等項目為第二大因應方案。歐盟更於 5/18 宣布 3,000 億歐元能源轉型計畫，首重可再生能源生產。

歐、美、中國致力低碳經濟，勢必推動更多資金進入能源轉型主題。法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 以全球化佈局，投資轉型浪潮中最具影響力的主題、納入具有最佳市場定位的企業，能精準掌握轉型議題下兆元投資商機。

圖一：能源轉型趨勢 115 兆美元的投資機會

水利建設支出不可省 水資源表現與科技並駕齊驅

根據 2022 年世界經濟論壇報告，未來 5 年至 10 年最可能危害全球的風險，機率最高的前 5 項通通都是環境議題，水資源危機更已經連續第 9 年被列為全球 5 大風險之一，這也是為什麼法國巴黎資產管理將水資源視為第二個不可錯過的 ESG 趨勢。

不管是全球人口增加，提升用水需求，或是多數工業製造都需要廢水處理及再利用的需求，以及極端氣候的頻繁發生，導致澇旱災發生更加頻繁，都提振了水利系統的投資需求。麥肯錫估計全球基礎建設支出總額於 2017-2035 年將達 69.4 兆美元，其中水利基礎建設預計將支出 9.1 兆美元，年均支出約 4,800 億美元 3。

在政府龐大支出計畫的利多支撐，加上未來水處理的法規要求將更加嚴格，料將吸引更多資金投入水資源相關領域，將水資源危機化作投資轉機。法巴水資源基金 (基金之配息來源可能為本金) 涵蓋主題包含缺水危機、全球氣候變遷、水利基礎建設及科技進步等，透過全球化的佈局，打造高效率水資源投資策略。

低碳經濟為主流 環境投資涵蓋多元商機

法國巴黎資產管理認為極端氣候影響下，低碳轉型已經為國際共識，碳稅、碳權交易市場於近年快速發展，未來碳排放將成為各產業環節需考量的重要成本。低碳經濟關注的面向更加寬廣，法巴全球環境基金 (基金之配息來源可能為本金) 為全面捕捉低碳經濟的衍生商機，涵蓋投資主題除上述的新能源、水資源外，更多加了廢棄物管理與永續農糧，大範圍完整網羅低碳經濟四項衍生主題。

該檔基金的特色，除了全方面掌握低碳經濟相關投資機會外，其永續環境投資策略，可對全球環境產生正向貢獻。舉例來說，由於該基金專注投資可改善環境的企業，讓投資人可以在掌握投資成長機會之外，幫助實踐環境永續。

整體而言，氣候變遷壓力下，能源轉型、水資源、低碳經濟崛起已勢不可擋，其中蘊含極大潛力的商機。環境市場的投資內容則日益廣泛複雜，法國巴黎資產管理憑藉其多年經驗，將幫助投資人完整掌握 ESG 浪潮下的多重投資趨勢。

展望今年，通膨升息因素仍有待時間化解，法國巴黎資產管理建議投資人，在市場逆風的環境下，更應檢視基金投資市場的長期趨勢，雖然想要掌握市場高低點是幾乎不可能的任務，但明確的經濟長期趨勢則有利於投資人做為調整投資組合的依據。

資料來源:

1. https://insight.factset.com/do-sp-500-companies-that-discuss-esg-on-earnings-calls-have-higher-esg-ratings

2. BloombergNEF，2022 年 1 月

3. McKinsey Global Institute—BRIDGING INFRASTRUCTURE GAPS，2017 年 10 月。

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