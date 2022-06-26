台股周線連三黑 三隱憂干擾盤勢短線震盪

台股上沖下洗，周線連三黑，法人認為，在通膨壓力持續、聯準會持續升息、企業營收展望有隱憂的情況下，短線恐怕還沒完全利空出盡，大盤主要以個股表現為主，預期 7 月仍以震盪盤整為主。

台股單周下跌 337.94 點，上市公司市值單周蒸發 1.33 兆元，降至 47.63 兆元，周線連三黑。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，從總經面來看，台灣 GDP 受到國際經濟情勢變化影響，有持續調整空間，而市場預估台灣經濟成長率 GDP 將有望於第 3 季落底，並在第 4 季反彈，預測台股下半年可能隨持續震盪。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，市場關注的重點是美國 CPI 表現仍居高不下，預期高通膨、高物價指數也影響到民眾對商品需求與消費減弱，對於台灣以出口導向為主的產業來說相對有壓。

郭修伸認為，7 月起陸續的財報公布，與大型電子股法說會對於景氣的預估，可望讓景氣前景逐漸明朗，屆時大型權值股或有落底機會，進一步帶動大盤止跌回升，但 7 月仍以整理格局為主。

安聯投信台股團隊表示，電子股壓力較大，非金電則是相對持穩，就產業展望，下半年終端消費雜音多，PC、NB 族群訂單面臨大幅下修壓力，相關 IC 供應商也連帶受到影響。

至於中國手機後市買氣仍待觀察，但考量當地疫情處理態度跟經濟情況，下半年 iPhone 相對有撐，伺服器需求展望迄今也相對正向、但要留意明年資本支出規劃、動能。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，本週自營商買超台股金額創下歷史之最，投信也轉為買超，反映出目前台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位。

此外，中國市場落底跡象明顯，下半年振興方案應會增加力度，亦有利於台廠相關供應鏈表現，不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢，以及美股評價修正持續中，後續須持續觀察是否已完全反映。