〈台股盤後〉電子續弱量能萎縮 收15303點周線連三黑

台股上沖下洗，今 (24) 日雖有航運與面板撐場推升指數反彈，但因缺乏電子權值股助攻，指數在攻上 15400 點關卡後漲幅收斂，終場上漲 126 點，收在 15303.32 點，5 日線得而復失，單周大跌逾 500 多點，周線連三黑，成交量萎縮降至 2307 億元。

台股今天在航運、電機與觀光族群拉抬下，指數再度反彈上攻，早盤以 15232 點開出後，盤中指數大漲逾 200 點，但受限於成交量能萎縮，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價疲弱，大盤漲幅呈收斂走勢。

航運族群中，下周將進行除息交易的陽明 (-TW)、長榮 (-TW) 今天在買盤敲進挹注下，推升股價反彈上漲逾 2%，萬海 (2615-TW) 終場更大漲逾 5% 作收，其他包括台驊投控 (2636-TW) 終場大漲逾 6%，志信 (2611-TW)、建新國際 (8367-TW)、台航 (2617-TW) 也有 3% 以上漲福。

面板族群中，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 中場分別大漲 6%、3% 作收，智晶 (5245-TW)、州巧 (3543-TW)、彩晶 (6116-TW)、錸寶 (8104-TW) 與晶達 (4995-TW) 也在買盤敲進下，帶動股價翻紅。

電機族群中，中興電 (1513-TW) 終場以漲停作收，華城 (1519-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 也有 5% 以上漲幅，其他包括豐祥 - KY(5288-TW)、亞力 (1514-TW)、利奇 (1517-TW)、士電 (1503-TW) 也有 4% 以上漲幅。

太陽能族群今天表現頗為亮眼，安集 (6477-TW) 終場攻上漲停關門，元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW) 在買單敲進下，終場股價上漲逾 5%，國碩 (2406-TW)、碩禾 (3691-TW) 終場也有 4% 漲幅，倉和 (6538-TW)、太極 (4934-TW)、中美晶 (5483-TW) 也是買單敲進標的。

整體而言，台股在缺乏量能挹注下，加上權值電子股持續疲弱，大盤指數上攻力道有限，在 5 日短期均線尚未站穩，量能偏低因素下，預期指數將反覆震盪整理。