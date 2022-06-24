台股反彈險守15300點 三大法人買超145.8億元 自營商力挺、外資連3賣

台股今 (24) 日早盤由航海王領航，面板、元宇宙等電子股同步回神，但盤中追價買盤信心不足，指數上漲 126.88 點，收 15303.32 點，周 K 連三黑，五日線得而復失。雖然外資連三賣，但在自營商力挺下，三大法人合計買超 145.8 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資賣超 29.34 億元，為連三賣；投信回頭轉買 20.9 億元；自營商則買超 154.22 億元。三大法人合計買超 145.8 億元。

電子權值股方面，台積電小漲 0.2%，鴻海上漲超過 1.8%；日月光投控下挫超過 3%，聯發科持續貼息，下挫 2.7%，聯電同步承壓，跌幅近 1%。

航海王早盤回神強彈，盤中後繼無力，漲幅收斂，其中台驊投控大漲 6%，萬海漲逾半根停板，為貨櫃三雄中表現最強勢，志信、建新國際、遠雄港、台航、新興、長榮、陽明漲幅都超過 2%。

面板雙虎展開絕地反攻，友達狂飆超過 6%，群創、彩晶漲幅也超過 3%。元宇宙概念股重回盤面焦點，位速、威盛、驊訊、宏達電同步強攻漲停，揚名光大漲 8.9%，威鋒電子、鈺創漲幅也超過 5%。

受缺電題材帶動，電力概念股股價狂飆，中興電強攻漲停，華城大漲超過半根停板，亞力、東元、士電大漲超過 4%，康舒、中磊、訊舟表現也都不俗。

