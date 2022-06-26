〈Q3投資策略〉台股落底時間浮現 兩大指標族群長線找買點

時序即將進入第三季，台股上周一度回測 15100 點，法人表示，第三季中性謹慎看待，預估落底時間點可能在第三季中後期，對於長線趨勢明確、疫後復甦等產業，股價修正、籌碼沉澱後，買點陸續出現，可望迎接下半年旺季行情。

國泰投信 ETF 團隊副總鄭立誠認為，今年升息動作明顯，若將貨幣政策帶來的效果加入觀察，通膨的高峰有望落在上半年，股市下半年有望走出頹勢，此刻投資要鎖定 2 大指標「產業趨勢明確、具藍海市場」的標的，如生活中高度使用的數位支付，及區塊鏈技術將迎來的新一代 Web 3.0 網路，對於這類趨勢性投資，應無所畏懼，趁市場估值偏低，分批進場或定期定額布局，市場恐慌時貪婪，才能抓住下半年的強勢反彈。

瀚亞投資台股投資總監劉博玄表示，美國 S&P 500 指數今年以來跌幅超過三成，主要來自於市場對升息與景氣衰退的恐懼，但尚未反映企業展望及獲利下修等因素，台股短期盤勢難有反彈或較大行情出現。

劉博玄分析，景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨，近期燈號轉為綠燈，顯示整體擴張力道趨緩，而俄烏戰爭進入延長賽影響，全球經貿成長步調放緩，影響股市及企業信心，加上部份廠商進行庫存調整、歲修等因素，景氣燈號將持續放緩。預料要等通膨及油價明顯下滑，市場情緒才能止穩，指數落底時間點可能在第三季中後期，大盤打第二隻腳機率高，建議耐心分批布局。

至於未來盤面上有機會率先反彈的族群，劉博玄看好長線主流產業，科技股點名包括 EV 電動車相關產業、資料中心／高速運算／伺服器族群，及高階半導體如晶圓代工及 ABF 載板等，產業發展無虞，但股價已在長線買入位置，等待籌碼沉澱，投資人宜拉長時間分批布局，以時間換取空間，第三季中後有望迎來旺季行情。