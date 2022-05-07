精英Q1每股賺0.32元創七季高 成立研發設計中心

精英 (2331-TW)6 日公布首季財報，在宅經濟趨勢帶動下，本業營運持續改善，加上業外匯兌挹注，單季純益達 1.77 億元，季增 55.44%，並由去年同期轉盈，每股純益達 0.32 元，為近七季新高，內部也整合各研發團隊，成立研發設計中心。

精英首季營收達 74.6 億元，季減 22.21%、年增 14.52%，毛利率 7.94%，季減 0.37 個百分點、年減 0.68 個百分點，營益率 - 0.04%，由上季轉虧，但虧損較去年同期大幅收斂，稅後純益則達 1.77 億元，季增 55.44%、由去年同期轉盈，每股純益達 0.32 元，為近七季新高。

精英表示，第一季宅經濟趨勢延續，遠距辦公、學習、居家娛樂需求持續帶動個人電腦業務動能穩健，展望未來，隨著市場已逐步邁入「智網」時代，將持續整合對高端個人電腦、筆電類產品研發能力，並擴大上游關鍵零組件技術能力、製造規模，同時加速未來雲端、智慧解決方案等軟硬結合布局。

另一方面，精英也宣布，集團將 2022 年定調為 ESG 元年，內部也成立永續發展委員會，除把 ESG 標準納入品質保證系統如實管理，也計畫透過建物屋頂設置太陽能板，提供綠色能源，藉由能源的廢氣處理，包含水與電統一執行綠色規劃，以有效達到碳中和目標。