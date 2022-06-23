分析師：若美股上半年跌逾15% 下半年有望大反彈

2022 年可能成為美股有史以來最糟糕的年份之一，這算是個壞消息，不過，好消息是，今年還沒有結束，有歷史數據顯示，若股市在上半年慘跌，下半年有望出現反彈。

LPL 金融首席市場策略師 Ryan Detrick 在週三 (22 日) 表示，標準普爾 500 指數今年迄今已經下跌 21%，將是自 1970 年以來表現最糟糕的上半年。儘管這對投資人來說非常糟糕，但是好消息是，統計數據顯示，若是標普 500 指數上半年的跌幅超過 15%，下半年每次都會以上漲作收，平均回報率接近 24%。

從 LPL 的統計數據來看，在標普 500 指數大跌 15% 以上的年份當中，下半年往往會出現大幅反彈。儘管大多數投資者可能不認為會在 2022 年發生，但是歷史表明，出人意料的漲幅是可能的。

另外，統計數據也顯示，糟糕的季度往往會迎來不錯的反彈行情。從跌幅達到 15% 以上的季度來看，接下來兩季過後都會出現反彈，平均報酬率超過 17%，四季過後情況會變得更好，平均報酬率近 30%。

目前標準普爾 500 指數已經連續兩週下跌超過 5%。而從歷史數據來看，1950 年至今，若是標準普爾 500 指數前兩週跌幅達到 5% 以上，一年過後平均報酬率超過 28%，僅有 1987 年出現下跌。