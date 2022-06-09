代工廠5月營收、出貨月增2成起跳 仁寶寫同期新高

電子代工廠 5 月營收出爐，隨著上海、昆山等地封控措施逐步鬆綁，廠商也加緊復工復產，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)5 月出貨、營收均有回升，月增幅 2 成起跳，仁寶更在遞延訂單、高單價產品優先出貨下，單月營收達 892.68 億元，月增 65.6%，創下歷年同期新高。

廣達 (2382-TW)

隨著上海逐步復工復產，廣達 5 月營收回升至 799.55 億元，月增 19.8%、年減 6%，但仍寫近五年同期低點，累計今年前 5 月營收達 4484.65 億元，年增 2.2%，5 月筆電出貨 400 萬台，月增 25%、年減 35.48%，累計前 5 個月筆電出貨 2410 萬台，年減 23%。

廣達表示，現階段仍持續循序漸進朝 100% 復工復產努力，不過除供應鏈物料、人力招工也是一大挑戰，認為生產營運完全恢復還需要時間，6 月將持續彌補遞延訂單，維持第二季筆電出貨量將較首季大減 2 成的展望，估下滑至約 1300-1400 萬台。

廣達認為，受中國封控影響，今年全年低谷將落在第二季，隨著供應鏈復工後，營運將逐步改善，至於伺服器方面，在料況改善，加上企業、CSP(大型雲端資料中心) 資本支出維持高檔下，維持第二季將優於首季、下半年優於上半年，全年雙位數成長目標。

廣達預計 6 月 17 日召開股東會。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 5 月營收也隨著昆山廠區逐步復工、遞延訂單出貨，加上優先出貨高單價 (ASP) 產品帶動下，單月營收回升至 892.68 億元，月增 65.6%、年增 11.3%，為今年次高，並創下歷年同期新高，累計今年前 5 月營收達 4110.47 億元，年減 6.5%，

出貨方面，仁寶 5 月筆電出貨回升至 330 萬台，月增 50%、年減 13.16%，累計今年前 5 月出貨約 1730 萬台，年減 18.78%。

展望本季，仁寶表示，昆山廠區在 5 月下旬以全面復工，雖然仍有部分零組件供應、物流狀況，但預期 6 月在遞延訂單出貨、季底效應帶動下，出貨可望再優於 5 月，也維持第二季出貨將較首季持平或小幅成長的目標，至於非個人電腦方面，6 月也將維持成長走勢。

全年來看，仁寶表示，今年策略將採穩健、保守方式經營，全年營運保守看待，重點將聚焦營運效率、獲利成長，除調整筆電端產品組合，也將搭配非筆電業務伺服器、5G 等高成長業務，持續優化公司獲利結構，而仁寶也預計 6 月 24 日將召開股東會。