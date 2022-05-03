防疫保單理賠金額4天爆增1.1億元 金管會要求保險業壓力測試

保險局今 (3) 日公布從今 (2022) 年 1 月 1 日統計至 4 月 29 日，光是防疫保單承保件數就已超過 227 萬件，保費收入逾 17 億，理賠件數正式突破 2 萬件，理賠金額高達 8.75 億元，距離上次統計才短短 4 天，理賠金額就暴增超過 1.1 億元。外界擔憂產險業者面臨龐大理賠壓力，保險局已要求各產壽險公司啟動壓力測試。

據保險局統計，今年以來防疫保單承保件數達 227 萬 664 件，高於 4/25 統計的 213 萬 5214 件，由於 4 月中下旬起，疫情快速攀升，加上上周為隔離 / 確診就理賠的防疫保單改版前的最後一波，保戶大舉搶進，短短 4 天就激增 13 萬 5450 件，相當於一天平均湧進高達 3.38 萬件的承保量。

但是對比前兩周每周都是增加 46 萬或近 48 萬件，保險局主秘蔡火炎表示，主要是適逢五一勞動節假期，統計天數少一天以外，還有許多來不及核保的「在途保單」未計算入內。

而隨著確診人數激增，防疫保單的理賠件數達 2 萬 450 件，正式突破 2 萬件，比起 4/25 統計，增加 3489 件；理賠金額部分，也從 7.64 億元大增至 8.75 億元。

至於疫苗險部分，卻因為誤植而出現「校正回歸」，保險局統計至 4/29 止，疫苗險承保件數下修為 115 萬 9979 件，保費收入 4.58 億元，理賠件數 2209 件，理賠金額則為 8935.3 萬元。

針對防疫保單理賠激增，保險局已緊急要求有推出防疫相關保單的產險及壽險公司，進行壓力測試，預估各種情境下的損失金額、對公司財務的影響，儘速提報董事會，並由董事會討論增資等因應方案，且須將董事會紀錄報送金管會。

蔡火炎表示，一旦防疫保單損失金額合計逾 20 億元時，將由產險公會提案討論，允許損失金額大的產險公司向保險局申請動用重大事故準備金及危險變動準備金，藉以沖抵帳上損失。

不過，蔡火炎表示，過去保險公司僅在地震或颱風等事件申請過重大事故準備金，如莫拉克颱風、高雄美濃地震。

至於未來若以篩代隔是否影響理賠政策？蔡火炎表示，目前尚未確定，未來若防疫政策改變會由產險公會對外說明。新冠確者患者多改為居家照護，只要有醫師問診，住院關懷慰問金依保單條款照樣會賠付。