沃爾瑪力拚車隊脫碳計畫 擴大與綠能汽車製造商合作

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周三（8 日）表示，公司正在擴大與電動、氫燃料電池與天然氣等綠能汽車製造商的運輸試驗，合作夥伴包括康明斯（Cummins）(CMI-US)、戴姆勒集團旗下卡車公司 Daimler Trucks Freightliner。

這些合作夥伴關係是沃爾瑪在 2040 年實現全球業務零碳排的一部份，目標包括 1 萬輛牽引車與 8 萬輛拖車。

不過，沃爾瑪美國資深副總裁 Fernando Cortes 表示，該計畫仍處於早期階段，目前還沒有一種解決方案可以實現規模化，讓公司車隊完全脫碳。

沃爾瑪表示，明年初將收到若干輛康明斯新型 15 升天然氣引擎，計劃將其安裝在卡車上，此外沃爾瑪也與雪佛龍 (CVX-US) 簽署供應壓縮天然氣協議，並打算今年夏天在加州配送中心使用 Freightliner 的 eCascadia 與 Nikola(NKLA-US) 的重型電動半卡 Tre BEV 進行運輸試驗，同時測試氫燃料電池卡車運輸。

沃爾瑪在今年 1 月已與通用汽車旗下商用電動車公司 BrightDrop 預訂 5,000 輛電動貨，而沃爾瑪加拿大公司在 2020 年曾表示已向特斯拉 (TSLA-US) 預訂 130 輛電動半卡，不過到目前為止特斯拉仍未開始生產。

Cortes 說美國沃爾瑪正在努力了解那些解決方案對車隊的效率最高，也稱特斯拉的電動半卡是選擇之一，但公司並未公開承諾。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 美股開盤前股價下跌 0.26%，每股暫報 123.04 美元。