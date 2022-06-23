專家：美經濟預期將溫和衰退 投資人應更關注基本面

據報導，前高盛資深投資策略師、哥倫比亞大學商學院教授 Abby Joseph Cohen 在接受採訪時表示，隨著市場熱情消退，投資人需要重點關注基本面，且選股變得更為重要。

由於通膨飆升和美聯準會 (Fed) 升息對股市造成衝擊，標普 500 指數恐將創下自尼克森總統任期以來最糟糕的上半年表現。Cohen 表示，在當前的拋售下跌階段中，選股相當重要。

「在過去的幾年裡，基本面的重要性不如市場動能和投資人熱情等因素。但如今獲利的基本面、利潤率的基本面、通貨膨脹和利率等因素將對投資者的資產造成重大影響。」Cohen 說道。

Cohen 也表示，市場已經脫離了長達 30 年的低通膨和低利率時期，但是，這並不意味著從現在開始的 1、2 年後，通膨都會處於難以置信的失控和利率急劇上升的狀態。她也表示，金融市場目前預測美國經濟將會是溫和衰退。

野村 (Nomura Holdings) 先前在一份報告中表示，隨著 Fed 提升利率以應對高通膨，美國經濟可能會在今年第四季陷入溫和衰退。野村已將美國今年實際 GDP 成長預測從先前的 2.5% 下調至 1.8%，並將明年 GDP 的預估從先前的 1.3% 下修至 1%。

Fed 前主席柏南克先前表示，目前美國經濟喜憂參半，經濟可能陷入衰退。經濟學家們近期紛紛提出經濟衰退的預測，但他認為，Fed 實現軟著陸的機率很高。