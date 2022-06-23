美系外資初評元太 看好ESL驅動營運目標價喊上275元

電子紙應用市場逐步擴大，美系外資初評電子紙大廠元太 (8069-TW)，看好未來營運將由 ESL(電子貨架標籤) 驅動，並帶動毛利率、獲利成長，給予元太優於大盤評等，目標價則喊上 275 元新高價位。

美系外資表示，ESL 電子貨架標籤因具備低功耗特性，對環境相對友善，且有助改善零售商營運效率，評估 2020-2021 年複合成長率 (CAGR) 已達 65%，2022-2024 年可望進一步成長到 71%，占元太整體營收比重也將擴大至 74%，成為營運主力動能。

美系外資也看好電子應用逐步擴大，包含公共告示牌、室內外表面裝飾、各種物聯網 IoT 產品上，至於既有電子紙閱讀器、電子紙筆記本成長則相對放緩，雖然有彩色電子紙驅動新動能，但外資仍相對保守，估閱讀器、筆記本需求年複合成長率僅將達約 4%。

元太是首次獲此家美系外資評比，看好營運成長動能，除給予優於大盤評等外，目標價更喊上 275 元新高價位，也預期未來三年每股純益將分別達 6.7 元、10.07 元、13.37 元。

另一方面，元太也已對外宣示，2030 年將達到 100% 使用再生能源 (RE100)、2040 年進一步實現淨零碳排 (Net Zero)，美系外資指出，電子紙具備環保特性，且可減少溫室氣體排放，若未來電子紙進一步取得碳權交易信用，將可望為元太營運帶來額外挹注。