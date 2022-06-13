電視市場新勢力 MiniLED挾生產優勢強碰OLED

經歷幾年成長耕耘，Mini/MicroLED 已逐漸在市場上嶄露頭角，研調認為，MiniLED 憑著生產彈性，有望在電視市場與 OLED 拚搏，而 MicroLED 未來三年可望在 AR 等穿戴裝置市場出現倍增式的成長。

TrendForce 集邦諮詢表示，電視等大尺寸面板中 MiniLED 背光在成本、規格搭配上與 OLED 相比更有彈性，預期 Mini LED 背光 2026 年在電視市占率將達 10% 以上，出貨量逾 2 千萬片 (20000K pcs)。

LED 大廠富采指出， MiniLED 已開始打進電視市場，相關訂單將於下半年、明年出貨。MiniLED 可彈性採用 COB/POB 製程，成本控制上更具優勢，

富采表示，目前 POB 應用主要用於螢幕、電視；COB 則開始進入高階電視市場，多為大品牌客戶採用，今年已有客戶訂單開始生產，還有新客戶洽談中。

不過，集邦強調，在小尺寸筆電、平板螢幕市場上，短期 MiniLED 要與 OLED 競爭難有難度，由於目前中小尺寸 OLED 技術成熟，成本優勢顯著，且中小尺寸產能充足，相對 Mini LED 背光產能相對受限。

另外，集邦也看好 MicroLED 技術在 AR 市場的龐大商機，預計應用於 AR 的 MicroLED 晶片產值將隨著穿戴裝置產品成熟而成長，2023-2026 年的年複合成長率 (CAGR) 將超過 700%。

集邦看好，MicroLED 巨量轉移方式逐漸由 Pick & Place 方式邁向雷射轉移，優化製程成本，加上晶圓廠正擴建 6 吋磊晶產能，MicroLED 晶片、整體生產成本可望加速下滑。

不過，集邦認為，現階段 AR 仍存有許多挑戰，包括技術面微投影、光波傳導技術的突破，其中 AR 顯示規格講究小面積、高解析度，因此，Micro LED 晶片尺寸必須 5 微米以下才能滿足要求。