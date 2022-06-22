汽車業負責人敦促美國國會及早通過晶片補貼法案

美國主要汽車製造商和產業供應商周三 (22 日) 敦促國會迅速採取行動，為半導體生產提供 520 億美元的補貼。

晶片的持續短缺擾亂了汽車業和電子業，迫使一些公司縮減生產規模。

通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US)、Rivian Automotive (RIVN-US)、Magna International (MGA-US)、恩智浦半導體 (NXPI-US) 的 CEO，以及豐田汽車、本田汽車、現代汽車、福斯汽車、梅賽德斯奔馳、寶馬和日產汽車的美國高階領導人，都敦促國會盡快採取行動。

他們發表公開信指出：「如果美國要繼續成為汽車創新的領導者，我們必須在今天就進行必要的戰略性、前瞻性投資，以強化國內和地區半導體供應鏈的能力和韌性。」

信中警告，「目前由於全球半導體供應鏈的產能挑戰，汽車業正面臨巨大的生產損失。」並補充說，「許多汽車製造商在美國被迫停產並取消輪班，對其員工以及營運所在的社區造成嚴重後果。」

補貼資金包括 20 億美元用於激勵汽車工業、醫療設備、農業機械和一些國防應用中使用的「成熟技術」的半導體生產。

國會領導人周二 (21 日) 開會，試圖達成協議。

眾議院議長波洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周二敦促迅速採取行動，並表示他們認為該法案沒有理由不在 7 月在國會通過。

2021 年 6 月通過的參議院立法包括 520 億美元的晶片補貼，並授權另外 2000 億美元用於促進美國的科技創新以與中國競爭。

眾議院版本於 2 月通過，包括 520 億美元以及一些不在參議院法案中的貿易提案。