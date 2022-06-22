美國參眾兩院領袖動起來 為晶片法案會商

美國國會領袖周二 (21 日) 為晶片法案會商，盼能就 520 億美元補助半導體產業、以抗衡中國的法案達成兩黨協議。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)、參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 這兩位民主黨人，周二會晤共和黨的眾院領袖 Kevin McCarthy、參院領袖麥康諾 (Mitch McConnell)，希望達成折衷共識。

美國參眾兩院已經各自通過類似版本的晶片法案，但至今未能在一些關鍵事項消弭分歧。其中，參院版本在 2021 年 6 月通過，將以 520 億美元補助晶片生產、2000 億美元提振科學和技術創新。

眾院版本則在今年 2 月通過，長達 3000 頁內容列出許多不在參院版本的貿易提案，某些提議可能因為無法在參院過關而被撤銷。

密西根州州長 Gretchen Whitmer 和印地安那州州長 Eric Holcomb 上周聯名投書，呼籲通過半導體法案。不同黨派的兩人表示他們「壓倒性同意」為半導體短缺採取聯邦層級行動，同時重新調整研發優先順序以超越對手。

美國半導體協會 (SIA) 上周也發布聯名信，敦促美國國會重視先前發起的晶片法案並盡速通過立法，署名支持者包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 在內 123 位來自半導體、通訊等各產業的執行長。

然而根據外媒先前的報導，520 億美元晶片法案可能前功盡棄，原因是 11 月期中選舉即將到來，民主黨議員最近的焦點放在槍枝暴力法案上，而共和黨議員不願看到法案過關成為拜登政府政績，希望等到選後奪回國會優勢再重寫法案。

報導還指出，一些期盼法案過關的國會山莊和企業界人士對拜登政府愈來愈感到挫折，認為白宮給民主黨眾議員的壓力不夠大，一些支持此法案的共和黨人對白宮的態度也感到困惑。