展碁衝數位導流 瑞典奢華配件品牌首家實體店落腳台灣

宏碁 (2353-TW) 旗下通路代理商展碁國際 (6776-TW) 今 (22) 日宣布，與經銷商聯手在台灣開設瑞典時尚品牌 Golden Concept 全球首間實體概念店，展碁國際總經理林佳璋說，將把過去 3C 代理的數位導流模式帶入精品領域，創造「線上引流、線下交易」的模式，預期也將為營運帶來加值的效果。

展碁國際在去年 8 月取得瑞典時尚品牌 Golden Concept 台灣代理權，該品牌推出多款錶帶及錶殼，可搭配蘋果 (APPL-US) Apple Watch ，是穿戴領域精品之一，展碁國際同時也是蘋果產品代理商，可望進一步加值服務、創造更多價值。

林佳璋說，Golden Concept 全球首間實體概念店落腳台灣，代表肯定展碁國際過去在 3C 通路的布局實力，延伸創造出「線上引流、線下交易」的新模式，也透露代理 Golden Concept 近一年，每月平均都可賣出上百條錶帶，且新品到貨平均兩周就斷貨。

林佳璋補充，展碁國際與經銷商為概念店至少籌備逾 1 年，且天天與 Golden Concept 瑞典總部視訊報告進度，且精品在門市擺設、色調上也不容馬虎，隨著概念店正式營運，認為將是科技、生活與精品的結合，同時也是呼應集團生活風格 (Lifestyle) 發展的方向。

營運方面，展碁國際對今年營運並不看淡，雖然整體國際變數仍多，但看台灣整體經濟相對有撐，在商用產品剛需、多元布局發酵下，第二季毛利率可望維持首季高檔，且傳統下半年營運優於上半年的趨勢不變。