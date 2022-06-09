展碁國際Q2毛利率維持高檔 看下半年優於上半年

宏碁 (2353-TW) 集團旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理林佳璋表示，整體國際變數仍多，但看台灣整體經濟相對有撐，且在商用產品剛需、多元布局發酵下，第二季毛利率可望維持首季高檔，傳統下半年營運優於上半年的趨勢不變。

展碁國際近年持續擴大事業版圖，除資訊產品，也代理遊戲機、保養品、原物料、奢華配件等，首季毛利率更攀上 7.2% 新高，林佳璋說，展碁國際在多元布局下，已經成為一個通路平台，可望有效分散風險、增加廣度，預期毛利率可望維持在首季高檔。

展望下半年，林佳璋表示，資訊產品主力將放在商用產品，消費、家用產品則先以持平看待，不過整體產品組合中，包含保養品、保健品、遊戲軟體等高毛利產品生意均可望維持成長，並看好下半年營運將再優於上半年，也預告將再推出儲能、其他 3C 產品代理新品。

從整體市場來看，林佳璋認為，台灣相對歐美國家通膨較小，且 GDP(國內生產毛額) 較高，在多重因素影響下，預期台灣經濟的內循環不會太差，還是正面看待，觀察展碁國際 5 月營收同樣維持高檔，單月營收達 20.85 億元，月增 17.9%、年增 29.1%，累計今年前 5 個月營收達 96.47 億元、年增 39.2%。

至於海外布局方面，林佳璋說，受戰爭影響，今年在相關布局上確實有受影響，不過以代理原物料等產品為主的博瑞達集團 (Protrade) 營運仍維持小幅成長，在原物料成本高漲下，展碁作為平台業者仍可望維持一定利潤空間，未來也不排除再加碼投資博瑞達集團，並拓展美國、東南亞等地營運。