新光三越大改裝搶客 信義區A8千坪美食場域亮相

百貨龍頭新光三越今 (22) 日宣布，台北信義新天地 A8 美食街完成 10 年來首見大改裝，導入 5 家全台首發、 10 大信義獨家等共 65 家品牌，打造成超過千坪的全新美食場域，新光三越指出，今年全台共有 41 項改裝計畫，改裝規模較以往年增超過 50%，在疫情趨緩提前做好準備。

新光三越不諱言，今年仍是各行各業辛苦經營的一年，但無畏疫情持續挑戰創新、積極投資改裝，全年全台店點共有 41 項改裝計畫，整體改裝規模較往年增逾 50%。

而此次調整信義區 A8 的美食街，是 10 年來首見大改裝，新光三越說明，為符合全客層需求，並做出差異化，引進有百貨獨家蘭芳麵食館，而台中高人氣一級咖啡廳 kafeD 則首度進駐台北。

同時，A8 美食街導入全台首家然花抄院、全台首發豪華伴手品牌，包括 The Maple Mania 楓糖男孩、望月 Patisserie La Lune、CACAI CACAO 等，提供多達百款伴手禮，可一站式購足。

隨著疫情帶動自煮商機，新光三越美麗市場也首度進入 A8，強打生鮮食品，並因應 A8 擁有較多的親子客群，集結來自歐美、日本和韓國的嬰幼兒相關品牌，引進 2 個獨家知名口碑品牌 BEBECOOK 和 babybio。