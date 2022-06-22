數據是戰略資產 美銀喊買Palantir 隱含漲幅超過50%

大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 周二 (21 日) 獲美銀全球研究分析師 Mariana Perez Mora 評價激勵，股價大漲近 6%。

Mora 給予 Palantir 股票「買進」評級，目標價 13 美元，以上周五 8.24 美元收盤計算，隱含漲幅超過 50%。Palantir 周二上漲 5.7%，收每股 8.71 美元。

分析師在研究報告中寫道，面對商用和政府客戶對 AI 基礎軟體的需求不斷增長，Palantir 將從中受益，且該公司市場地位強大，其軟體具差異化，應可支撐年化成長率 30% 以上，獲利也能隨時間推移而上升。

她認為，「美國軍事和情報能力現代化的緊迫性應會提供重大商機。」

由於投資者自高估值軟體股潰逃，Palantir 業績和財測也令人失望，致使該公司股價今年迄今已下跌約 50%。根據 Mora 的說法，該公司雖在美國政府的安全和國防業務中有高度曝險，但今年迄今卻還未能給股價帶來任何好處。

她寫道：「雖然地緣政治局勢緊張，對全球軟體滲透構成風險，但卻是 Palantir 在美國和盟國的國安解決方案一大商機，因為軍隊和情報部門將需要盡快增強數據和物流能力。」

「我們預期，隨著對現代化和新技術實施的關注程度提升，美國和盟國的國防預算將增加。數據是一種戰略資產，國家安全機構必須確保他們安全地對其進行操作，以更佳防禦俄羅斯或中國等近鄰威脅。近期的俄烏大戰清楚表明，時間至關重要，必須盡快採用新技術。」