歐洲電氣化受阻 德國反對2035年禁售燃油車計畫

德國財政部長 Christian Lindner 周二（21 日）表示，德國政府不同意歐盟的 2035 年禁售燃油車計畫，凸顯歐洲電氣化腳步受阻。

倫敦金融時報報導，Lindner 周二在柏林一場會議上說：「歐洲全面淘汰燃油車是錯誤的決定，且世界其他地區的製造商會填補此缺口，德國不會禁止燃油車。」

歐盟執委會已提出 2035 年前新車排碳量減少 100% 的計畫，等同禁止汽車製造商銷售燃油車，迫使德國汽車產業加速電氣化計畫。

在歐盟成員國展開協商前，本月初歐洲議會以 339 票贊成、249 票反對的票數，支持這項計畫。

歐洲議會支持這項計畫後，兩家德國汽車巨頭福斯和賓士都宣布支持歐盟的決定。福斯說，2035 年是個深具企圖心的目標，也是個可以實現的目標，整個產業朝純電動車轉型不可逆轉。

不過，德國汽車行業反對歐洲議會的決定，表示這項計劃的目標太高，成本高昂，無益於市場和消費者。

德國汽車工業協會主席 Hildegard Muller 表示，歐洲議會的決定，有違公民、有違市場、有違創新、有違現代技術。

Muller 說，歐洲沒有足夠充電基礎設施支持這項禁令，禁售令的時間點太早，「這將增加消費者的成本，將消費者信心置於風險中」。