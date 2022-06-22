〈台股盤前要聞〉聯發科傳下修Q3投片、碩禾正極材料大擴產 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，近期終端消費市況不佳，手機庫存天數已攀升至近 50 天，市場傳出，聯發科下修第三季投片量，並放緩新晶片投片速度；碩禾旗下正極材料廠芯和能源近期切入中國動力電池供應鏈，預計第三季產能滿載，明年將達萬噸等級，為台廠最大。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

聯發科傳下修第三季投片量 新片投片速度也放緩

由於全球大環境不佳，衝擊終端消費需求，手機庫存天數也節節攀升，據統計已逼近 50 天，且手機廠庫存仍有 3000 萬支，也對零組件供應商造成壓力，市場傳出，聯發科 (2454-TW) 已下修第三季投片量，並放緩新晶片投片速度。閱讀全文...

碩禾正極材料供不應求 明年產能擴至萬噸成台廠最大

碩禾 (3691-TW) 長期深耕電池材料，旗下正極材料廠芯和能源近期搭上電動車趨勢，切入中國動力電池供應鏈，目前稼動率已提升至 7 成，預計第三季就會滿載，且應客戶要求將再啟動擴產，預計明年產能達萬噸等級，為台廠最大。閱讀全文...

防疫保單今年理賠達 112 億元 三年保費收入全數賠光

防疫保單理賠持續攀高，金管會昨 (21) 日公布，今 (2022) 年以來截至 6 月 20 日為止，理賠件數逾 31.49 萬張，理賠金額正式突破百億元大關、達 112 億元，等於三年的防疫保單收入已經全數賠光！閱讀全文...

環球晶徐秀蘭：12 吋還是非常滿 長約已看到 2031 年

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (21) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，下半年除小尺寸產能非滿載外，其他廠區都維持滿載生產，12 吋產能利用率還是非常滿，上游需求非常健康，現在簽的長約都是 2028 年後，最長已看到 2031 年。閱讀全文...

再生能源發展條例修正草案 擬規範建築物設置太陽光電

經濟部能源局因應淨零轉型、能源轉型目標，近期陸續研擬修正相關草案，昨 (21) 日再預告，再生能源發展條例部分條文修正草案，其中，為強化屋頂型太陽光電推動，將新增建築物屋頂設置太陽光電的規範。閱讀全文...

不到一年再傳人事異動 大同有意更換總座

大同 (2371-TW) 經營權易主後，經營團隊異動頻繁，不到一年時間，再傳出董事長王光祥即將啟動的組織再造計畫，除了布局核心事業群外，高層將再更動，包括現任總經理鍾依文、財務長王芝芳等，其中，王芝芳有意自行提出辭呈，對此，大同不予評論，相關訊息將會依法公告。閱讀全文...

健鼎下半年看好伺服器、汽車板出貨 全年營收年增 1 成目標不變

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 昨 (21) 日召開股東會，通過股息配發每股 7 元現金股利，公司指出，下半年看好伺服器及汽車板出貨，全年營收成長 10%、680-700 億元展望不變。閱讀全文...

京東方丟單 三星顯示器接手 將為 iPhone 14 供應 8000 萬片 OLED 面板

蘋果 (AAPL-US) 正為今年稍晚將推出 iPhone 14 系列緊鑼密鼓籌備，而三星顯示器 (Samsung Display ，SDI) 可能是其主要的 OLED 供應商。閱讀全文...