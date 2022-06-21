防疫保單今年理賠達112億元 三年保費收入全數賠光

防疫保單理賠持續攀高，金管會今 (21) 日公布，今 (2022) 年以來截至 6 月 20 日為止，今年的理賠件數逾 31.49 萬張，理賠金額正式突破百億元大關、達 112 億元，等於三年的防疫保單收入已經全數賠光！

今年以來截至 6 月 20 日為止，整體防疫保單承保件數逾 376.83 萬張，保費收入逾 35.61 億元；理賠件數逾 31.49 萬張，理賠金額超過 112 億元，不但是已收保費的三倍多，且單周出險暴增 7.89 萬件、28.51 億元，平均日賠 4.07 億元。

由於防疫保單從 2020 年疫情爆發第一年至今，三年的總保費收入為 106 億元，等於防疫險收入已經全數賠光。

而疫苗險部分，最新承保件數 192.7 萬件、保費收入 7.74 億元，理賠累計各達 3.13 萬件及 13.29 億元，相比 6 月 13 日統計，理賠件數週增 1.03 萬件、出險週增 4.55 億元

金管會表示，目前已沒有業者銷售防疫險，維持 7 家業者（5 家產險、2 家壽險）仍提供 12 張疫苗險。至於各保險公司陸續下架海外突發險，目前只剩 1 家壽險仍有銷售。

此外，金管會要求各產險公司在 6 月底之前要核保完成所有「在途」的防疫險申請案件，保險局副局長林志憲表示，富邦產險還剩 24 萬件尚未核保。

對於防疫保單理賠是否已達高峰期，林志憲表示，理賠申請會遞延，且民眾申請理賠的時間不一，但目前來看，理賠量能應該已經出來。至於產險公司的現金流量是否足以給付，保險局都有在密切關注。