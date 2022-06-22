〈美股盤後〉能源股領軍 道瓊升逾640點 標普創三周來最佳單日表現

經歷 2 年多來最糟一週之後，美股週二 (21 日) 逢低承接買盤湧入，埃克森美孚領軍能源股強勢大漲，大型成長股也成為買盤搶進焦點，四大指數集體收紅，標普漲逾 2.45%，創三週來最佳單日表現，道瓊升逾 640 點，創 5 月 4 日以來最佳單日漲幅。

政經消息，美國總統拜登和財政部長葉倫近期表示，美國經濟衰退並非不可避免，但經濟學家們認為，聯準會自 1994 年以來首度大幅升息後，美國經濟陷入衰退的可能性大幅增加。

全球首富馬斯克、「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼 (Nouriel Roubini)，以及高盛等各大投行齊聲警告美國經濟衰退風險上升。高盛現在預計未來 12 個月經濟放緩的可能性升到 30%。野村更悲觀認為，美國很可能從今年第四季開始，出現溫和衰退。

本週市場聚焦聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三、四 (22-23 日) 分別赴參、眾兩院作證，華爾街關注尋找未來升息的線索，以及鮑爾對經濟的最新看法。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週二呼籲聯準會盡快調升利率至中性水平，避免對美國經濟造成過度傷害。

此外，隨著美國消費者面臨能源價格上漲的壓力，美國政府竭力尋找解決方案，美國總統拜登週二透露，他將在本週末前決定是否要求國會暫停徵收聯邦汽油稅。

地緣政治方面，《維吾爾強迫勞動預防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act) 週二正式生效，中國商務部表示堅決反對並稱將採取行動。一些在華美企指出，這可能會中斷發貨並提高相關成本。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.40 億例，死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全面攀高，隨油價上漲，能源股表現最為搶眼 (+5.14%)，非必需消費品和必需消費品板塊漲勢也優於大盤。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.28%；Meta (META-US) 下跌 4.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.46%。

道瓊成分股逾半收高。聯合健康 (UNH-US) 大漲 6.25%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.19%；Merck (MRK-US) 上漲 4.03%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 3.3%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.11%。

費半成分股幾乎全數翻揚向上。AMD (AMD-US) 上漲 2.72%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.32%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.94%；美光 (MU-US) 上漲 1.88%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.17%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.81%；安森美 (ON-US) 下跌 0.97%。

台股 ADR 以聯電 ADR 漲勢最帶勁。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.95%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週二上漲 4.11% 至每股 2,230.88 美元。據報導，Alphabet 與 Netflix 正就潛在的廣告技術合作進行談判。

美國司法部與 Meta 週二就《公平住房法》達成和解協議，拖累 Meta (META-US) 週二早盤應聲翻黑，股價急速下滑，終場收跌 4.09% 至每股 157.05 美元。

家樂氏 (K-US) 上漲 1.85% 至每股 68.86 美元。家樂氏週二宣布分拆為三家獨立上市公司，分拆行動將於 2023 年底完成，拆分後的三個主要營業業務分別爲零食、穀物和植物性食品。

特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 9.35% 至每股 711.11 美元，引領非必需消費品類股衝高。特斯拉執行長馬斯克週二於卡達經濟論壇 (Qatar Economic Forum) 受訪表示，特斯拉將在未來三個月內裁減 10% 的受薪員工，同時增加時薪員工人數，這意味著整體員工數量最多將減少約 3.5%。

推特 (TWTR-US) 上漲 2.94% 至每股 38.91 美元。根據週二提交的監管文件，推特董事會一致建議股東批准將公司以 440 億美元出售給馬斯克的提議。馬斯克週二表示需要克服假帳戶、債務融資、股東批准等三個主要障礙，才能完成推特收購。

埃克森美孚 (XOM-US) 大漲 6.22% 至每股 91.48 美元。瑞士信貸預估將埃克森美孚靠成功的差異化增長戰略，迎來出色的獲利，將其股價評級從「中性」上調至「跑贏大盤」。

經濟數據

美國 5 月成屋銷售報 541 萬戶，預期 539 萬戶，前值 560 萬戶

美國 5 月成屋銷售月增率報 - 3.4%，前值 - 2.6%

華爾街分析

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 說：「美股已經觸底了嗎？不！預期未來美股將看到更多的波動，觸底過程可能需要一些時間。」

Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel 表示：「美股週二反彈仍有『死貓跳』的感覺。」

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出：「股市反彈不是依靠一個單一的原因，大多數的觀點為這波漲勢是死貓跳，應該會像近期其他反彈一樣，漲勢最終會消退，但我們認為通膨即將發生轉變，因為拜登 7 月將訪沙烏地阿拉伯討論能源生產問題，近期鐵礦砂和銅價下跌，如果大宗商品能夠保持下行軌跡，將能消除股市的巨大壓力。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主