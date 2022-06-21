NAND Flash供過於求 Q3價格恐跌價5%

據研調機構 TrendForce 研究，鎧俠及威騰產出逐月提升，但如筆電等消費性電子需求不再，加上中國手機品牌在疫情封控及高通膨夾擊下，庫存去化緩慢，導致第三季 NAND Flash 市場供過於求，估價格將下跌 0-5%。

Client SSD 方面，儘管商務型筆電訂單仍有支撐，但消費型及 Chromebook 訂單需求不如 2021 年旺盛，旺季訂單恐不如往年，但隨著 SSD 產能逐步恢復正常，client SSD 供應持續加大，加上鎧俠及威騰產品出貨陸續到位，預期第三季價格將反轉向下，跌幅約 3-8%。

Enterprise SSD 方面，超大規模資料中心採購訂單持續旺盛，且庫存水位合理，預估第三季全球 enterprise SSD 採購容量可望季增 1 成，但因其他終端產品需求快速走弱，enterprise SSD 目前是所有供應商優先銷售類別，供給成長，壓抑價格上漲力道，估與第二季持平。

eMMC 方面，Chromebook 自第二季以來需求持續下修，在消費產品需求不佳氛圍下，目前仍是供過於求，預測第三季價格將下跌 3-8%。UFS 因智慧型手機出貨低迷與消費市場降溫的趨勢未變，價格估也將下跌 3-8%。

NAND Flash Wafer 方面，在降價預期下，第三季採購數量有機會在旺季及中國疫情封控結束後回升，wafer 價格 5 月已率先走跌下，第三季跌幅反而可望至 5-10%。

