〈聯亞經營權之爭〉創辦人王長怡回擊 擬向美商提刑事告訴

聯亞生技爆經營權之爭，繼美商聯合生物醫學台灣控股公司 (UBI TW Holdings LLC) 擬對集團創辦人王長怡提出背信罪刑事告訴後，王長怡今 (21) 日也發聲明回擊，強調將以聯亞生技董事長兼總經理身分，向對方提出刑事告訴。

聯合生物醫學認為，母公司美商聯合生物醫學公司 (UBI) 已解任王長怡在 UBI 公司的 CEO 職務及董事長職務，且不再指派王長怡擔任聯亞公司的董事。

對此，王長怡回應，本人為美商 UBI 公司的創辦人與最大股東，不過，美商 UBI 公司 2021 年 9 月 3 日 UB-612 疫苗未通過台灣 EUA 後，爆發內部經營權爭議，部分有心人士以不法方式，將本人排除於美商 UBI 公司的營運。

王長怡表示，遭美商 UBI 公司董事會決議解任 CEO 及董事長職務實屬無據，依據美商 UBI 公司 2021 年 8 月過半數持股同意及董事會決議，本人仍是美商 UBI 公司的董事長及 CEO，並為美商 UBI 直接及間接持股 50.24% 的最大股東。

王長怡強調，對方明知美商 UBI 公司經營權爭議懸而未決，多次涉犯竊取公司營業機密、偽造文書、竊盜公司印鑑章等罪嫌，身為聯亞生技董事長，為保護公司及其股東利益，將對相關人員提出刑事告訴。