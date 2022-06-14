〈南韓罷工衝擊〉三星西安NAND Flash廠生產遭波及 台模組廠受惠

南韓卡車司機工會與政府薪資談判破裂，發動大規模罷工，波及三星位於中國西安的 NAND Flash 廠，在重要原物料異丙醇供應受阻下，衝擊營運生產；法人認為，可望緩解下半年 NAND 市場供過於求壓力，第三季跌價幅度有機會收斂，有利群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW) 等模組廠營運表現。

南韓卡車司機工會大規模罷工，導致當地一家異丙醇 (isopropyl alcohol) 供應商無法出貨到中國，進一步使中國晶圓供應商無法供貨給三星電子，引發一連串的蝴蝶效應。據南韓國際貿易協會 (KITA) 指出，該公司卡在南韓無法出口的異丙醇約達 90 噸，相當於一周出貨量。

由於三星西安廠主力生產 NAND Flash，投片量占三星 NAND Flash 總產能 42.3％，占全球 NAND Flash 市場產出量的 15.3％，市場預期，在生產上受影響下，將導致位元產出減少，有助減緩第三季市場供過於求壓力。三星西安廠去年底就曾因當地政府祭出封控措施，廠區降載生產，當時也帶動 NAND Flash 價格走揚。

三星近年來營運布局著眼企業級 SSD 領域，因此維持原有產能擴充計劃，尤其西安封控事件後，NAND 產線一度受阻，為確保未來工廠營運穩定性，三星持續提升位於南韓的 P2L 產能。

據 TrendForce 研究顯示，NAND Flash wafer 由於零售端需求自 3 月來表現疲弱，加上其他終端產品出貨展望越趨保守，導致供應商降價求售，預期 NAND Flash wafer 價格可能自 5 月開始走跌，NAND Flash 下半年逐步轉向供給於求，第三季 NAND Flash 價格將反轉、預估平均跌幅達 0-5%。

