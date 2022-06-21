教育部「生生用平板」陸續出貨 雙A、圓展營運受惠

教育部配合行政院推動 4 年期中小學數位學習精進方案，其中「生生用平板」專案將購買約 61 萬台學習載具，6 月起陸續配達各校，而根據政府電子採購網標案資料顯示，宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 為 Windows、Chrome 作業系統設備主要採購對象，至於充電車則以圓展 (3669-TW) 為主，預期相關廠商出貨、營運都可望受惠。

行政院是在去年 11 月拍板定案，預計在 2022-2025 年全面提升學校網路頻寬，並補充配發學習載具，該標案是以中央統一招標複數決標方式，由各縣市政府及高中職學校透過公開會議決定所需作業系統與載具，下單作業已在 5 月完成，廠商本月起開始陸續配送相關載具。

依據政府電子採購網資料顯示，該標案已在 5 月 4 日決標，將分別採購 iPad、Windows、Chrome、Android 等四大作業系統載具，合計金額達約 84 億元，分配比例則各約 25%，除 iPad 系統載具全為蘋果 (AAPL-US)iPad 第 9 代外，其他載具設備將由宏碁、華碩、三星、微軟 (MSFT-US)、惠普 (HP-US) 等提供。

除採購學習載具外，行動充電車則多由圓展提供，其他業者還包含友達 (2409-TW) 集團旗下傑可達 (JECTOR)、明昌、盛源、欣美、金恩等。

據了解，政府要求廠商須在 7 月底前交付全部學習載具、行動充電車，因後續還要進行載具管理系統 (MDM) 安裝與相關軟體派送，以期在 9 月開學前完成所有作業，因此，廠商出貨高峰可望落在 6、7 月，為近期低迷的消費市場需求增添活水。