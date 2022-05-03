〈環球晶法說〉Q1預付款金額續創高 2025年前樂觀展望不變

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，客戶持續簽訂長約、產能維持滿載，第一季預付款金額續創新高，樂觀看待 2022-2025 年的營運展望維持不變；不過，擴建計畫受設備交期較長影響，新廠上線時程恐延後一至兩季。

截至第一季，環球晶預付款金額已達新台幣 331.1 億元，再創新高。徐秀蘭表示，即便第一季大環境變數多，但今年以來客戶預付款金額持續增加，對簽訂新長約意願也很高。

從各尺寸來看，徐秀蘭表示，需求都很強勁，其中最強勁的為 12 吋，其次為化合物半導體晶圓，8 吋 FZ 需求強勁情況更是前所未見。

徐秀蘭表示，雖然手機、PC 等應用市場需求趨緩，但車用、工業用需求強勁，產能持續滿載。

對於俄烏戰爭潛在影響，徐秀蘭認為，下半年全球經濟風險加劇，歐洲市場因距離較近受其影響更甚，但目前暫無證據顯示受影響導致訂單減少，部分原因可能為俄烏戰爭發生時間點近，且半導體產業緩衝期較長，加上多數廠商戰前已準備安全存貨，對訂單並無顯著影響。

環球晶今年起至 2024 年，將進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，擴產地點橫跨義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等 6 個國家。不過，徐秀蘭指出，由於設備交期較預期長，雖然大多數既有廠區擴產計畫會如期上線，但新廠擴建計畫可能因此遞延一到兩季。

至於最新宣布的義大利新廠計畫，徐秀蘭表示，3 月起已開始與客戶洽談長約，確切地點還未決定，預計 2 個月內拍板定案。