〈環球晶法說〉Q1業外拖累 EPS 4.01元探18季低點

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日召開法說，並公布第一季財報，雖然營收、毛利率、營益率同創新高，但因受世創 (Siltronic) 股票評價損失影響，稅後純益 17.46 億元，季減 21.4％，年減 35%，每股純益 4.01 元，探近 18 季低點。此外，環球晶董事會今日也通過去年下半年盈餘配發案，擬配息 8 元。

環球晶第一季營收 163.07 億元，季增 3.5%，年增 10.1％，毛利率 42.6%，季增 1.3 個百分點，年增 7.5 個百分點，營益率 36.13%，季增 5.53 個百分點，年增 9.43 個百分點；稅後純益 17.46 億元，季減 21.4％，年減 35%，每股純益 4.01 元。

環球晶指出，第一季受持有世創股票評價損失影響，公司與子公司共持有世創 13.67% 流通在外股數，此投資帳依國際會計準則認列金融資產評價損益。

環球晶表示，第一季底因世創股價走低及歐元匯率波動，按公允價值衡量列為評價損失，若排除此因素，第一季 EPS 將高達 14.68 元，創新高。

環球晶董事會也通過去年下半年現金股利發放案，考量目前積極進行的多項擴產計畫，且各國將快速調升利率，墊高未來資金成本，決議下調配發股利以充實營運資金，擬配發每股 8 元現金股利，若計入上半年已發放的每股 8 元，全年共將發出每股 16 元的現金股利，若以今日收盤價計算，殖利率約 3.08%。