鷹式升息股市承壓 投資策略側重價值與防禦結合

聯準會加速升息抑制通膨，但也引發股市震盪，聯博投信股票投資策略師李長風指出，受通膨影響，預估下半年美股仍將持續震盪，建議投資配置以價值型結合防禦型為組合，抵禦市場波動風險。

李長風表示，美國基本面目前仍然良好，即使景氣放緩、通貨膨脹走揚，但企業盈餘成長仍大致符合預期，股市依然有投資機會，修正後的長線買點浮現。

但要注意的是，今年市場走勢詭譎難測，因此投資策略無法像過去兩年一樣追求高成長，而是要兼顧風險及報酬，建議投資人不妨放眼長線展望。

李長風表示，投資人可注意四大機會，首先，預估美國不會陷入名目 GDP 衰退。市場去年底預估美國 2022 年實質 GDP 成長率達 3.9%，如今預估數字降至 2.8%，儘管市場示警可能出現停滯性通膨，但研判美國實質經濟活動連續兩個季度萎縮的可能性仍低。

其次，企業獲利強勁，標準普爾 500 指數企業 2022 年第 1 季財報，合計營收成長 14%，每股盈餘則成長 11%，整體來說，原物料、能源、工業與醫療保健公司的獲利強勁，有助於抵消金融與非核心消費股目前較為不振的獲利狀況。

第三，多項指標顯示，美國經濟表現仍舊穩健，而且家庭及企業的財務體質為數 10 年最佳，預期儲蓄與收入可望用於支出或投資；另外，信用卡交易金額成長，與相對悲觀的消費者調查結果並不一致，經濟活動可望持續活絡。

第四，評價下滑有助長期投資報酬，受到利率急升影響，美國與全球股市的本益比大幅下滑，其中，標準普爾 500 指數的未來本益比從年初的 22 倍，已降至目前的 15 倍，長線投資人可伺機掌握具中長期成長潛力的投資機會。

聯博投信認為，雖然名目 CPI 仍持續上升，但核心 CPI 已出現放緩的跡象，在通膨與升息環境下，預期價值型股票表現略優於成長股，但也不建議大幅轉進價值型股票，而是建議以高品質搭配重防禦的選股策略，慎選盈餘相對不受到景氣環境影響的題材，像是軟體科技類股與剛性需求強勁的醫療題材。

