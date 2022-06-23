新十大建設湧商機 全台首檔聚焦全球數位基建基金將問世

對抗利率上揚、高物價壓力，數位基礎建設產業正快速竄起，衍生出「新十大建設商機」，永豐投信瞄準此投資風潮，推出永豐 ESG 全球數位基礎建設基金，已經金管會同意生效正式獲准募集，為首檔完全聚焦全球數位基建領域的全球股票型基金，同時也是永豐投信旗下第三檔 ESG 基金。

永豐投信指出，今年投資市場面臨最大挑戰即是升息及高通膨，基礎建設產業在過去升息期間，因剛性需求，長期營運相對穩健，具備通膨成本轉嫁能力等優勢。永豐 ESG 全球數位基礎建設基金主要投資將聚焦三大主軸包括：數據中樞、數位轉型、未來能源等，涵蓋產業面有：5G 基地台、低軌道衛星、數位電塔、資料中心、生命實驗室、智慧運輸、電子商務倉儲、智慧電網、再生能源、充電樁等新十大建設。

永豐 ESG 全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示，自 2021 年起，美國、歐盟、中國陸續通過法案與政策，積極推動大型基礎建設計畫，且隨著數位趨勢持續深化，各國政府、企業這次主要鎖定數位基礎建設發展方向，根據亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB) 預估，全球數位基礎建設投資金額總規模將由 2018 年的 260 億美元，至 2040 年上看 1 兆億美元，平均每年成長 2 倍，數位基礎建設龐大商機可期。

根據 Bloomberg 資料統計，以 2014 年以來 MSCI 數位基礎建設指數累計報酬率率達 99%，Dow Jones 傳統基礎建設指數累計報酬率為 43%，MSCI 世界指數報酬率則為 40%，提醒投資人，期間各指數仍難以避免如新冠疫情爆發時的急跌修正，不過，新數位基建標的受惠於成長商機，企業營運穩健，現金流量佳，收益動能強，急跌後也有較快的修復力，可同步追求股票資本利得與 REITs 穩定配息。