〈焦點股〉裕隆喜迎車市復甦放量大漲 集團股全線走揚

中國祭出汽車下鄉、購置稅減徵等政策，帶動車市復甦，相關零組件也出現報復性需求，裕隆 (2201-TW) 今 (21) 日在買盤力挺下，放量大漲 9%，創近 1 年半新高，集團股全線走揚，裕日車 (2227-TW)、裕融 (9941-TW) 漲勢也相當強勁。

裕隆股價 5 月中旬落底後，逐步展開反彈，今天更一舉大漲 9%，最高來到 49.4 元，為去年 1 月初以來新高，截至午盤，成交量能已達 2.8 萬張。

裕隆集團股同步走揚，裕日車盤中勁揚逾 8%，一度衝上 226.5 元，裕融也大漲近半根停板，最高來到 216.5 元，此外，中華、江申也都在盤上表現，整體買氣暢旺。

裕隆 5 月營收 55.51 億元，月減 1.2%，年減 9.05%；累計前 5 月營收 302.68 億元，年減 7.88%。裕隆表示，今年持續優化新車平台管理和智慧製造，NISSAN、LUXGEN 下半年均有新車型上市，同時努力深耕新能源車和綠色儲能事業。

裕融為裕隆集團所屬汽車融資公司，裕隆持股 46%，為主要獲利來源。裕融 5 月營收突破 30 億元，創單月新高，前 5 月每股純益達 6.79 元，續創同期新高。裕融日前提出第二季財測，在整體資產餘額持續成長和高獲利性產品比重提升下，營收高標估可達 92 億元，年增約 16.6%。

展望後市，在中國推出新能源車下鄉等利多政策下，可望帶動下半年車市復甦，裕隆透過子公司轉投資中國，法人看好將同步受惠。市場也聚焦鴻海集團與裕隆集團合資成立的「鴻華先進科技」，推出 MIH 電動車開放平台，第一輛車預計明年下半年亮相。