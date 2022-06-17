美禁燃油出口全球供需缺口擴大 亞洲價格再上漲台塑化受惠

美國汽油價格突破每加侖 5 美元，CNN 引述知情人士透露，拜登政府官員考慮限制燃油出口，此舉恐造成全球供需缺口擴大，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎表示，歐洲燃油目前供不應求，持續自中東、亞洲進口，若美再禁止出口將驅使歐洲拉貨力道加強，亞洲燃油價格可能再上漲。

CNN 引述消息人士報導，拜登政府官員正在評估限制汽油和柴油出口，希望讓高漲的汽油價格和緩下來，美國能源部也發函通知七大石油公司主管，預定下周開會討論。

陳寶郎指出，美國主要出口多為柴油，歐洲柴油以往都自俄羅斯進口，歐盟制裁政策頒布後，開始將貨源轉向美國、中東與亞洲地區，近期已推升亞洲柴油價格與利差表現。

陳寶郎認為，如今美國限制出口，理論上會讓歐洲供不應求狀況更明顯，加大對中東、亞洲拉貨力道，進而使亞洲價格進一步走升，實際影響程度要看美國最終決定是完全禁止出口，還是規定出口限額，但通常市場價格會先反映。

陳寶郎近期在股東會上表示，煉油事業利差持續帶動營運，其中新加坡 92 無鉛汽油利差達 33.2 美元，柴油利差達 42 元，煉油廠積極提高稼動率，預計煉油利差表現可望維持至下半年。

陳寶郎指出，第二、三季是以往出遊旺季，有助汽油價差維持；柴油利差則因歐盟禁採購俄羅斯油品，價格持續提升。