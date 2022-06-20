王雪紅出任聯想獨董 持續推動產業創新發展

筆電大廠聯想集團 (00992-HK) 今 (20) 日公告，委任宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅與清華大學教授薛瀾，擔任獨立非執行董事，即日起生效，未來聯想與宏達電是否會進一步合作，引發外界「聯想」。對此，宏達電回應，王雪紅擔任多家上市公司董事，將持續推動產業創新與發展。

聯想董事長兼首席執行長楊元慶表示，歡迎王雪紅、薛瀾加入聯想董事會，兩人在創新、投資、社會責任等關鍵領域有豐富的全球洞察力、經驗與觀點，可望協助聯想進一步鞏固全球科技地位，抓住數位轉型企業，並推動業務成長。

聯想表示，王雪紅是宏達電創辦人之一兼董事長，在 IT 產業擁有 40 年經驗，也在 1992 年成立威盛，在 AI 人工智慧、物聯網、運算領域廣泛應用在交通、工業、智慧城市、資料中心等，目前也擔任台塑、建達、威盛董事。

針對王雪紅出任聯想新獨董，宏達電回應，創辦人兼董事長王雪紅擔任多家上市公司董事，長期深耕高科技產業，在 VR、AR、5G、人工智慧及區塊鏈等領域堅持創新，透過所創立和執掌的企業持續推動產業創新與發展。

王雪紅透過公關窗口表示，未來仍持續秉持以科技讓人類未來的生活更美好的願景，將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力，成就至善至美的未來世界。

另一獨立非執行董事薛瀾，除了現為清華大學教授外，也擔任清華大學蘇世民書院院長及人工智能國際治理研究院院長等職務，任教及研究領域包括公共政策及管理、科技政策、危機管理及全球治理。

此外，薛瀾同為商湯集團及東軟集團的獨立非執行董事，並擔任中國科學學與科技政策研究會理事會副理事長、國家新一代人工智能治理專業委員會主任及中國科學技術協會常務委員會委員。

聯想集團董事會共有 11 位成員，其中有 8 位獨董，且女性獨董共有兩名，包括中國知名媒體人楊瀾，和新加入的宏達電董事長王雪紅，董事會女性成員佔比提升至 18%。